شكرا لقرائتكم السعودية تكشف حقيقة نية ولي العهد شراء مانشستر يونايتد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلنت الحكومة السعودية، اليوم، أنها تتفاوض على عقد رعاية لنادي مانشستر يونايتد، ونفت رغبة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في شراء النادي الانجليزي.
وقال إن "الأنباء التي زعمت عن رغبة سمو الأمير محمد بن سلمان في الاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد أخبار عارية عن الصحة تماما".
وأضاف "فحقيقة الأمر أن النادي عقد اجتماعا مع صندوق الاستثمارات العامة لبحث مشروع رعاية إعلانية، والصندوق استمع إلى الاقتراحات كأي جهة استثمارية ولم تسفر عن أي نتيجة".
ويعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي من أكبر الصناديق السيادية في العالم وتبلغ استثماراته 250 مليار دولار في شركات سعودية وأجنبية.
وأعلنت سلطات الصندوق أنها تسعى لتنويع أصولها ورفع الاستثمارات حتى 400 مليار دولار بحلول 2020.
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