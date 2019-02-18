شكرا لقرائتكم مصطفى فتحى ينهي اجراءات التأهيل في ألمانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك، إن مصطفي فتحي صانع ألعاب الفريق الأبيض أنهي كل الأوراق الخاصة به وينتظر الحصول علي تأشير السفر إلي ألمانيا من السفارة لحجز تذاكر الطيران وبدء رحلة العلاج.

ومن المقرر أن يتوجه مصطفي فتحي إلي ألمانيا خلال الفترة الجارية للخضوع لفحوصات علي الركبة والتأهيل بأفضل صورة من أجل العودة للمشاركة مع الزمالك.

وكان مجلس إدارة الزمالك قد قرر سفر مصطفي فتحي إلي ألمانيا بعد شكواه هذا الموسم في أكثر من مناسبة من إصابة الركبة حتي يستعيد الفريق جهوده بأفضل صورة.