هاليب تصعد إلى المركز الثاني في تصنيف المحترفات

اسماء السيد - صعدت الرومانية سيمونا هاليب الى المركز الثاني في تصنيف لاعبات كرة المضرب المحترفات بعد بلوغها نهائي دورة الدوحة وذلك على حساب التشيكية بترا كفيتوفا التي تراجعت الى الرابع، في حين احتفظت اليابانية ناومي أوساكا بالمركز الأول.

أما البلجيكية إليز مرتنز الفائزة على هاليب في نهائي الدوحة الاحد فتقدمت خمسة مراكز وباتت في المرتبة السادسة عشرة.

وعادت الأميركية سيرينا وليامس الى نادي اللاعبات العشر الاوليات للمرة الأولى منذ خروجها منه في 17 تموز/يوليو عام 21017 واحتلت المرتبة العاشرة.

تصنيف العشر الأوليات:

1 - اليابانية ناومي أوساكا 6970 نقطة

2- الرومانية سيمونا هاليب 5537

3- الاميركية سلون ستيفنس 5307

4- التشيكية بترا كفيتوفا 5120

5- التشيكية كارولينا بليسكوفا 5055

6- الأوكرانية ايلينا سفيتولينا 5020

7- الألمانية أنجيليك كيربر 4960

8- الهولندية كيكي برتنز 4885

9- البيلاروسية ارينا سابالنكا 3565

10 - الأميركية سيرينا وليامس 3406