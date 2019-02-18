بطل الأثقال محمد إيهاب يخضع لتحليل منشطات مفاجئ استعدادا لبطولة أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع محمد إيهاب، لاعب المنتخب الوطنى لرفع الأثقال، لتحليل منشطات مفاجئ فى إطار الاستعداد لبطولة أفريقيا التى تستضيفها مصر أبريل المقبل. وتعد بطولة أفريقيا لرفع الأثقال التى تستضيفها مصر أبريل المقبل إحدى المحطات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 . وكان محمود محجوب، رئيس اتحاد رفع الأثقال، أكد إقامة البطولة الأفريقية فى استاد القاهرة شهر أبريل المقبل، مشيرا إنه تم إرسال الدعوات للدول لإرسال التأكيدات على المشاركة، وأن البطولة محدد لها الفترة من 23 حتى 30 أبريل المقبل.

محمد إيهاب

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