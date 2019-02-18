شكرا لقرائتكم خبر عن مران استشفائى للاعبى الأهلى وتجهيز فتحى وصالح وحمودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع لاعبو الأهلي الذين شاركوا فى مباراة الإنتاج الحربى لتدريبات استشفائية عصر اليوم على هامش مران الفريق، ويستأنف الفريق تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة الداخلية المقرر لها مساء بعد غدٍ الأربعاء فى الجولة الـ23 من مباريات الدورى العام، وتأتى الوحدات الاستشفائية للاعبين فى إطار البرنامج البدنى الذى يضعه الجهاز الفنى بقيادة مارتن لاسارتى ويشرف على تنفيذه اليخاندرو مخطط الأحمال البدنية.

فيما ينتظم أحمد فتحى وصالح جمعة وأحمد حمودى، لاعبو الفريق، فى التدريبات الجماعية للفريق اليوم الاثنين بعد تعافيهم من الإصابة، وكان الثلاثى قد شاركوا فى تدريبات الكرة بشكل تدريجى خلال مران الغائبين عن مواجهة الإنتاج الحربى الأخيرة، على أن ينتظموا بشكل تام فى مران الفريق اليوم الذى يقام عصر اليوم.