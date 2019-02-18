الزمالك في الليجا.. وبرج العرب أفضل من برنابيو.. ضمن أبرز 6 تصريحات أوروبية مصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

"الكرة التي يقدمها فرجاني ساسي مع الزمالك ومستواه تشبه لحد كبير طريقة لعب برشلونة".. تعليق أدلى به رضا عبد العال لاعب الأهلي والزمالك الأسبق عند حديثه عن تألق اللاعب التونسي فرجاني ساسي نجم نادي الزمالك.

تصريح رضا عبد العال كان مفاجئًا نوعًا ما، وأعاد للأذهان ما صرح به خالد الغندور قائد الزمالك الأسبق في يناير الماضي والذي أكد عبر تغريدة على تويتر قال خلالها: "الزمالك مكانه في الدوري الإسباني.. الله أكبر من العين".

وأوضح الغندور فيما بعد ما كان يعينه من تلك التغريدة قائلًا: "الناس فهمتني غلط انا قلت الزمالك يلعب في الدوري الإسباني عشان الدوري المصري بيتأجل كثير و فيه فريق بيختار ماتشاته عكس الاسباني منتظم و مافيش حد بيختار ماتشات.

وتابع الغندور: اقسم بالله انا بهزر معاكم ايه المشكلة كلنا اخوات هو الهزار عيب و من حق اي جمهور يغيظ الثاني و يوم لك و يوم عليك ايه المشكلة و الاسرة الواحدة فيها اهلاوي و زملكاوي.

برج العرب أفضل من برنابيو

خلال تعليق مدحت شلبي على أحد مباريات الدوري والتي جمعت بين الأهلي والمصري في بطولة الدوري على ملعب برج العرب قال: "زرت من قبل ملعب البرنابيو أثناء تعليقي على مباراة كلاسيكو السوبرالإسباني العام الماضي بين ريال مدريد وبرشلونة، وتأكدت أن ملعب برج العرب أفضل منه".

مبقناش فى زمن خد وهات

قبل مباراة إياب نهائي دوري أبطال افريقيا والتي جمعت بين الأهلي والترجي التونسي في رادس، خرج سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي مبديًا انزعاجه من تعيين باملاك تسيما حكمًا لمباراة النهائي.

وخلال تصريحات لقناة الأهلي الرسمي قال عبد الحفيظ: "احنا مبقناش في زمن خد وهات"، مضيفاً "انه كله بقى على الأهلى وبس".

معاناة بانسيه

"أخيرًا أنا حر بعد عام وستة أشهر من المعاناة.. أشكر الله على كل شىء" تغريدة كتبها اللاعب البوركيني عقب رحيله عن صفوف المصري بعد فسخ العقد بين الطرفين بالتراضي.

الأمر الغريب أن بانسيه اعتاد الهروب من نادي المصري ثم العودة والهروب مجددًا، فأي معاناة هي التي كان يتحدث عنها.

خليك في ليفربول

في رسالة مفاجئة وجه رئيس نادي الزمالك، رسالة إلى محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، وطالبه بعدم الحديث عن ما يدور بالكرة المصرية.

كان صلاح قد نشر تغريدة على حسابه الرسمي على موقع توتير انتقد خلالها الفتنة بين جماهير الأهلي والزمالك ليرد عليه رئيس القلعة البيضاء: "خليك في ليفربول يا صلاح وركز هناك أفضل لك، أنت لا تعيش معنا ولا تأكل أكلنا، ولا تشرب معنا، ولا تعرف أي أمر عما يحدث في كرة القدم المصرية، الأفضل أن لا تقحم نفسك في هذا الأمر".