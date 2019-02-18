ليغا الخليج 365.. سولاري مكسور الظهر!

من جديد عاد ريال مدريد لكبواته وأزماته من خلال الخسارة على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد أمام جيرونا بهدفين لهدف في الدوري الإسباني.

سولاري من دون شك كان يمتلك فرصة قوية للفوز والابتعاد بفارق 6 نقاط فقط عن برشلونة مع امكانية الفوز في الكلاسيكو وتعثر البرسا أمام اشبيلية أو الأتلتيكو لكنه أهدر فرصة احياء الليغا بسبب الكثير من الأخطاء.

أبرز أخطاء سولاري كانت اللعب بأظهرة متواضعة المستوى دفاعيا بقيمة مارسيلو وأودريوزولا على حساب الثنائي ريجليون وكارفخال بجانب اختيار سيبابوس لتعويض الكرواتي لوكا مودريتش في الوسط.

خيار سيبايوس لم يكن المناسب بسبب تراجع أداء اللاعب في الأونة الأخيرة بينما كان من الممكن التفكير في حلول آخرى مثل مشاركة إيسكو أو ابراهيم دياز مع تواجد فينيسيوس جونيور في التشكيلة الأساسية بدلا من لوكاس فاسكيز وتحويل أسينسيو للجناح الأيمن.

أخطاء عديدة ارتكبها سولاري لكن فلورنتينو بيريز هو الآخر ارتكب هفوة كبيرة برفض ضم لاعب مثل بيونتيك في الشتاء والاعتماد على بنزيمة فقط كمهاجم بينما يعاني اللاعب الفرنسي في الوقت الحالي من الارهاق ولا يوجد لاعب كبير تهديفيا قادر على تعويضه.