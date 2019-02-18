أنور سلامة: جيرالدو صفقة فشنك.. وميدو جابر أفضل منه

عبّر أنور سلامة عضو لجنة الكرة الأسبق بالنادي الأهلي، عن استيائه من شراء الأهلي للاعب الأنجولي جيرالدو دا كوستا من فريق بريمييرو دي أوجستو. وأكد “سلامة” في تصريحات إذاعية لبرنامج “ملعب 9090″، أن ميدو جابر لاعب الأهلي السابق والذي عاد إلى مصر المقاصة أفضل من جيرالدو. وأضاف أن اللاعب الأنجولي لن يسجل أهدافا مثلما كان يسجل ميدو جابر، مبديا اندهاشاه من توجه إدارة الأهلي لشراء لاعب في مركز الجناح والفريق يحتاج إلى مهاجم صريح.

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