لاسارتي يجهز مفاجأة سارة لحمدي فتحي في مواجهة الأهلي والداخلية

يدرس الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الدفع بحمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأحمر في المباراة المقبلة أمام الداخلية. ويفكر المدرب الأوروجوياني في الدفع بحمدي فتحي في وسط الملعب بدلا من هشام محمد والذي في المباراة الماضية شارك أمام الإنتاج الحربي. ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية مساء بعد غد الأربعاء على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

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