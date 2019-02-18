نادي مانشستر سيتي لكرة القدم يطلق حملة شاملة في الإمارات لتشجيع الفتيات على ممارسة اللعبة في الدولة

أطلق نادي مانشستر سيتي لكرة القدم برنامجًا جديدًا في دولة الإمارات العربية المتحدة لتشجيع الفتيات الصغيرات على ممارسة لعبة كرة القدم.

ويأتي البرنامج ضمن مبادرة “Same Goals” التي أطلقها النادي حول العالم، حيث يستمر حتى نهاية الموسم.

وتتولى مدارس السيتي لكرة القدم، التي تعمل في كل من أبوظبي ودبي، الإشراف على هذه المبادرة، حيث تهدف الحصص التدريبية ضمن مبادرة Same Goals إلى منح الفتيات المزيد من الفرص لممارسة اللعبة، وإلهام الجيل القادم لاعبات كرة القدم من الفتيات.

وانطلقت المبادرة من نادي القوات المسلحة في أبوظبي، حيث حضرت أكثر من 75 فتاة من مختلف الجنسيات للمشاركة في تحدي المهارات واللعب ضمن بطولة مصغرة.

وكانت مدارس السيتي لكرة القدم في الإمارات قد ضمت أول مدربة كرة القدم ضمن طواقمها، وهي إيلي تشارني، اللاعبة السابقة في نادي مانشستر سيتي، حيث التي أكدت على سعادتها بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها في أول سلسلة من الحصص التدريبية التي تتولى الإشراف عليها: ” أشعر بالسعادة لمشاهدة أعداد كبيرة من الفتيات من مختلف الجنسيات وهن يمارس كرة القدم ويتعلقن بها ويرغبن بتطوير مستوياتهن قدر الإمكان. لقد سمعنا في مدينة مانشستر عن مدى النجاح الذي تحققه مدارس السيتي لكرة القدم في دولة الإمارات، ومن خلال برنامج Same Goals، فلا شك أننا سنستقطب أعدادًا أكبر من لاعبات كرة القدم من الفتيات، وهو أمر رائع بالتأكيد”.

وأضافت: “أما بالنسبة لي على المستوى الشخصي، وباعتباري أول مدربة تصل من مانشستر إلى الإمارات، فأنا أريد أن أؤكد لهؤلاء الفتيات أنه لا حواجز على الإطلاق بالنسبة لهن عند ممارسة كرة القدم وتحدي قدراتهن الشخصية. وسيكون من الرائع تدريب هؤلاء الفتيات ومتابعة تقدمهن وتطور مهاراتهن”.

وللمشاركة في مبادرة #SameGoals، يجب على الفتيات اللواتي يتطلعن إلى ممارسة كرة قدم، أو يرغبن بتجربتها للمرة الأولى، نشر فيديو على تويتر أو إنستغرام مع تسجيل هدف (أو صده).

ويمكن أن يتم تسجيل هدف، أو صد الكرة، في أي مكان وباستخدام أي نوع من الكرات، مع الأفضلية للمشاركة الأكثر إبداعًا وابتكارًا. ويجب تحميل الفيديو مع استخدام الوسم #SameGoals والإشارة إلى @ManCity، وسيقوم النادي بإرسال كرة قدم حتى تتمكن الفتيات من الاستمرار بممارسة اللعبة.