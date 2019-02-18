برشلونة يفتقد التألق قبل مهمة صعبة أمام ليون

رغم سيطرته على الألقاب المحلية، يواجه برشلونة شبح إخفاقاته الأخيرة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وهناك مؤشرات تبعث على القلق بالنسبة للفريق الكاتلوني مع استعداده لمواجهة أولمبيك ليون في ذهاب دور الستة عشر غداً الثلاثاء.

ويسافر فريق المدرب إرنستو فالبيردي إلى فرنسا بعد فوز غير مقنع 1-0 بملعبه على ريال بلد الوليد المتواضع السبت الماضي، وهي نتيجة عززت موقعه في صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني، لكنها تركت الكثير من الشكوك حول قدرته على الفوز باللقب الأوروبي الأبرز.

وجاء الفوز الباهت على بلد الوليد، الذي سجل خلاله ليونيل ميسي من ركلة جزاء وأضاع أخرى، بعد تعادل بدون أهداف مع أتلتيك بلباو والتعادل 2-2 مع فالنسيا و1-1 مع ريال مدريد في ذهاب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقلل فالبيردي من أهمية العروض المتواضعة لفريقه في الفترة الأخيرة، وقال: “في بعض الأحيان لا يمكن أن تكون رائعاً في كل مباراة، لكني أعتقد أن الفريق مستعد لأن يكون في أفضل حالاته”.

لكن المدافع جيرار بيكي كان أكثر قسوة في انتقاده لأداء برشلونة وحذر من التبعات المحتملة للعروض الباهتة، وقال: “نحن لسنا الفريق الذي نريده، النتيجة جيدة لكن الروعة غير موجودة”.

وأضاف مدافع برشلونة: “علينا التحسن يوم الثلاثاء وإلا سنعاني كثيراً.. علينا أن نكون أفضل في مباراة الثلاثاء وإلا ستكون الأمور سيئة.. إذا لم نمرر بسرعة ونسيطر على الكرة ونصنع فرصا للتسجيل سنصبح فريقاً أضعف”.

خروج مذل

سقط برشلونة في دور الثمانية بدوري الأبطال في كل عام منذ فوزه باللقب لآخر مرة في 2015، وكانت هزيمته الموسم الماضي بالتحديد مذلة أمام روما بعد تفوقه 4-1 في لقاء الذهاب.

ونظر النادي الكاتلوني إلى غريمه التقليدي ريال مدريد في حسد وهو يحرز لقبه الثالث على التوالي، رافعاً رصيده الإجمالي في كأس أوروبا إلى 13 لقباً، وهو ما يجعل ألقاب برشلونة الخمسة تبدو بائسة.

ورغم فوزه بالدوري الإسباني ثلاث مرات في المواسم الأربعة الأخيرة، وتتويجه بطلاً لكأس ملك إسبانيا أربع مرات متتالية، يوجد شعور واسع النطاق بأن برشلونة عليه الأداء بصورة أفضل في أوروبا خاصة في وجود ميسي في قمة مستواه.

ويبدو أن اللاعب الأرجنتيني يفكر كذلك أيضاً، ففي أول كلمة له بعد حصوله على شارة القيادة في أغسطس (آب) الماضي تعهد بأن يفعل كل شيء ممكن لإعادة اللقب الجميل لإستاد نو كامب.

ومن أجل تحقيق هذا الطموح، يجب أن يحسن برشلونة سجله السيء خارج ملعبه، والذي شهد انتصاره مرة واحدة فقط في لقاءاته الست الأخيرة بعيداً عن أرضه في الأدوار الإقصائية بدوري الأبطال، مسجلاً ثلاثة أهداف فحسب مقابل 13 هدفاً في مرماه.

وتلقى برشلونة دفعة قوية بعودة المدافع الفرنسي صمويل أومتيتي، بعد حوالي ثلاثة أشهر من الغياب بسبب مشكلة في الركبة، بينما يغيب المدافع توماس فرمالين ولاعب الوسط أرتور ميلو للإصابة.