سولشار لم يفقد الأمل في سانشيز

قال مدرب مانشستر يونايتد المؤقت، أولي جونار سولشار، إن المهاجم أليكسيس سانشيز على بعد هدف واحد من استعادة ثقته ولمسته التهديفية.

وأحرز سانشيز هدفين فقط بجميع المسابقات مع يونايتد هذا الموسم، ولم يعد المهاجم التشيلي لاعباً أساسياً في تشكيلة سولشار، الذي يفضل الثنائي المتألق أنطوني مارسيال وماركوس راشفورد في الأمام.

وأبلغ سولشار الصحافيين قبل مواجهة تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم الإثنين: “إذا نجح فقط في تسجيل هذا الهدف، فأنا أثق في استعادته بعض الثقة.. هكذا تسير الأمور عندما تمر بفترة لا تؤدي فيها بمستواك المعهود، أعتقد أنه لاعب جيد جداً”.

وقال سانشيز، الذي سجل 30 هدفاً في آخر موسم كامل خاضه مع آرسنال، إنه “يشعر بالقلق إزاء مستواه، مضيفاً أنه لم يناقش دوره في الملعب بالتفصيل مع مدربه النرويجي منذ توليه المسؤولية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي”.

لكن المهاجم التشيلي البالغ من العمر 30 عاماً أقر بأنه “كلاعب كبير لا يحتاج إلى توجيه من سولشار”.

وأضاف سولشار: “إنه موهوب جداً، لكن بالطبع هناك العديد من الأشياء يمكن تغييرها.. ما زال بوسعه اللعب لسنوات وسنوات.. أنا هنا منذ شهرين الآن وكان مصاباً خلال الجزء الأول منذ هذه الفترة، لذلك من الظلم أن نتوقع عودته لقمة مستواه على الفور”.

وربما يحصل سانشيز على فرصة اللعب أساسياً في مباراة الإثنين، في ظل غياب مارسيال والجناح جيسي لينغارد لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع للإصابة.