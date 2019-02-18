أزارو ينتظم فى تدريبات الأهلي خلال 48 ساعة

ينتظم وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق خلال 48 ساعة بعد الانتهاء من تنفيذ برنامجه التأهيلي؛ للتعافي منالإصابة في العضلة الضامة.
وكان أزارو قد شارك بشكل تدريجي خلال الأيام الماضية في تدريبات الكرة برفقة زملائه، على
ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الاثنين؛ استعدادًا لمواجهة الداخلية المقرر لها مساء بعد غدٍ الأربعاء في الجولة الـ 23 من مباريات الدوري العام.
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