رياضة | تعرف على حكم مباراة المقاصة ودجلة في الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على حكم مباراة المقاصة ودجلة في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين إبراهيم نور الدين، لإدارة مباراة مصر المقاصة ووادي دجلة اليوم، ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري المصري الممتاز.
ويدير إبراهيم نور الدين المباراة ويعاونه محمد عبد المجيد وهاني خيري، ومحمد علاء هاشم حكمًا رابعًا، وكل من حسام الجلاد وصبحي العمراوي حكمًا خامسا.
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