رياضة | صدمة في بايرن ميونيخ قبل مواجهة ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة في بايرن ميونيخ قبل مواجهة ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تأكد غياب نجم بايرن ميونخ، عن موقعة ليفربول، غدًا الثلاثاء في ملعب أنفيلد، ضمن ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.
وكشف نادي بايرن ميونخ، أنَّ الفريق سيفتقد لجهود جيروم بواتينج لمعاناته من مشكلة في المعدة، بينما حصل فرانك ريبيري، على إذن بالمغادرة إثر قدوم مولوده الخامس، ولا يزال من المحتمل أن يلحق بالفريق الذي يتوجه إلى إنجلترا اليوم.
ورغم المخاوف التي أثيرت حول إصابته خلال مواجهة أوجسبورج يوم الجمعة الماضي، كان كينجسلي كومان ضمن بعثة بايرن المتجهة إلى إنجلترا.
كان كومان، الذي سجل هدفين وصنع هدفا آخر في مباراة الجمعة، قد تعرض لإصابة في الكاحل، ولكن يبدو أن لديه فرصة في المشاركة بمباراة الغد المقررة على ملعب "أنفيلد".
قائمة بايرن ميونيخ
أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني عن قائمة الفريق المتجهة للأنفيلد، حيث سيواجه الفريق مستضيفه ليفربول ضمن مباريات الذهاب لدور ال16 لدوري أبطال أوروبا.
حراسة المرمى: مانويل نوير وسيفن أولريتش وكريستيان فروشتل.
الدفاع: كيميتش وآلابا وسول وهوملس ورافينها ولوكاس مي.
خط الوسط: رودريجز وألكانترا وكومان وجنابري وجوريتزكا وسانشيز وديفيز وشاباني وأودجا.
الهجوم: ليفاندوسكي وجونج.
فيما ستكون غيابات البايرن عن رحلة الآنفيلد روبين وتولزيو للإصابة، بجانب مولر الموقوف من الاتحاد الأوروبي، وريبري المُستبعد من النادي وبواتينج.
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