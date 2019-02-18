رياضة | مؤمن زكريا يرد على فسخ عقده مع أحد السعودي (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤمن زكريا يرد على فسخ عقده مع أحد السعودي (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد مؤمن زكريا لاعب الأهلي والمعار لصفوف نادي أحد السعودي على حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرا حول رغبة النادي السعودي في فسخ تعاقده معه.

ونشر مؤمن عبر حسابه بموقع التواصل "انستجرام" صوره له بقىيص النادي السعودي في إشارة منه بالبقاء داخل النادي وأن ما يتردد ليس صحيحا.

وكان أحمد يحيى وكيل أعمال مؤمن قد صرح بأن ما يتردد حول رغبة نادي أحد في فسخ النادي السعودي ليس صحيحا بالمرة، ومجرد شائعات مؤكدا استمراره حتى نهاية الإعارة.

وكشف أحمد يحيى وكيل أعمال مؤمن زكريا لاعب الأهلي والمعار لصفوف نادي أحد السعودي حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرا حول رغبة النادي السعودي في فسخ تعاقده معه.