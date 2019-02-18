رياضة | الأهلي يعلن حجم إصابة الروسي بيرتسيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يعلن حجم إصابة الروسي بيرتسيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال محمد مصيلحي، المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي إن الروسي سيرجي بيرتسيف لاعب الفريق تعرض للإصابة من جديد.
وأوضح أن اللاعب تعرض للإصابة بتمزق في عضلة السمانة ، ليتأكد غيابه عن تدريبات الفريق الجماعية والخضوع لبرنامج علاج طبيعي وتأهيل لعدة أيام لتجهيزه للعودة إلى المباريات من جديد.
وأشار إلى أن الفريق يعاني من الغيابات العديدة نتيجة الإصابات، في ظل غياب أحمد قطب بسبب الإصابة في الرباط الصليبي، ومحمد منعم بآلام في الركبة، وحاجة عبدالحليم عبو لتدريبات علاجية على فترات متقاربة بسبب آلام الركبة.
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