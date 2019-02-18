رياضة | "رجال سلة الأهلي" يواجه طنطا في كأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "رجال سلة الأهلي" يواجه طنطا في كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي على موعد اليوم الاثنين مع مباراة مهمة أمام نظيره فريق طنطا، ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن تقام المباراة في السادسة مساء اليوم على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى الأهلي للفوز بها والتأهل إلى الدور التالي من البطولة.

وكان الأهلي قد واصل تدريباته بدون راحة عقب الفوز على مصر للتأمين في بطولة الدوري، في ظل تلاحم المباريات بمختلف المسابقات التي يشارك بها في الموسم الجاري.