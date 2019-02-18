رياضة | أحمد سراج يقود منتخب القاهرة للفوز بـ"بطولة المناطق"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد سراج يقود منتخب القاهرة للفوز بـ"بطولة المناطق" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عادت بعثة فريق براعم كرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2006 إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم قادمة من الإمارات، عقب انتهاء مشاركتها في منافسات بطولة دبي الدولية حيث حرصت بعض جماهير الأهلي علي استقبال اللاعبين في المطار لتهنئتهم بعد الفوز بالكأس الفضية .

وكان أهلي 2006 قد فاز مساء أمس الأول السبت بلقب الكأس الفضية في بطولة دبي الدولية التي تقام بالإمارات، عقب فوزه علي ليفانتي أتزورو الإيطالي بركلات الجزاء بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وتخطى براعم الأهلي كلا من عجمان الإماراتي برباعية نظيفة في ربع نهائي البطولة، قبل الفوز على النصر الإماراتي في نصف نهائي البطولة، ثم خطف اللقب والمركز الأول على حساب ليفانتي أتزورو الإيطالي بركلات الجزاء الترجيحية.

وترأس بعثة الأهلي في دبي المهندس محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي، وضمت البعثة كلًا من الكابتن فتحي مبروك، مدير قطاع الناشئين، والكابتن جمال السيد المدير الفني للفريق، والدكتور أشرف عثمان، طبيب الفريق، وأحمد فؤاد، إداري الفريق، واللاعبون؛ كامل محمد (حارس مرمى) – فتحي مصطفي فتحي (حارس مرمى) – مازن أحمد محمد – أكرم عبد العاطي – يوسف محمد علي – أيمن محمود قطب – ياسين أحمد محمد – محمد أحمد سعد – مصطفي أشرف محمود – عمر زكريا إسماعيل – عمر سيد معوض – محمد صلاح حماد – محمد شريف سمير – عمر أحمد علي.

الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا للداخلية يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الاثنين؛ استعدادًا لمواجهة الداخلية المقرر لها مساء بعد غدٍ الأربعاء في الجولة الـ 23 من مباريات الدوري العام. الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة الداخلية المقرر لها مساء بعد غدٍ الأربعاء في الجولة الـ 23 من مباريات الدوري العام. ومنح الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس الأحد عقب خوض مباراة الإنتاج الحربي أمس الأول في الجولة الـ22 من مباريات الدوري. وكان قد الأهلي حقق فوزًا ثمينًا على الإنتاج الحربي بهدف نظيف سجله عمرو السولية في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت. الأهلي والزمالك في صراع على لقب الدوري المصري واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم. ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 51 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بـ45 نقطة. ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 42 نقطة بينما المقاولون العرب صاحب المركز الرابع برصيد 31 نقطة. جدول ترتيب الدوري المصري 1- الزمالك 51 نقطة 2- بيراميدز 45 نقطة 3- الأهلي 42 نقطة 4- المقاولون العرب 31 نقطة 5- الإنتاج الحربي 31 نقطة 6- مصر المقاصة 31 نقطة 7- المصري البورسعيدي 29 نقطة 8- الإسماعيلي 27 نقطة 9- طلائع الجيش 25 نقطة 10- حرس الحدود 25 نقطة 11- سموحة 25 نقطة 12- الاتحاد السكندري 24 نقطة 13- الجونة 23 نقطة 14- الداخلية 22 نقطة 15- إنبي 21 نقطة 16- النجوم 21 نقطة 17- وادي دجلة 20 نقطة 18- بتروجت 19 نقطة أغلى 5 مدربين في الدوري المصري ارتفعت أسعار المدربين في الدوري المصري 2018 – 2019 بشكل كبير ويتصدر الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لبيراميدز قائمة أغلى المدربين هذا الموسم. أغلى المدربين في الدوري المصري 1- الأرجنتيني رامون دياز مدرب بيراميدز ومعاونوه يحصلون على 200 ألف دولار شهرياً ما يعادل 3 ملايين و600 الف جنيه. 2- السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك ومعاونوه يحصلون على 180 ألف دولار شهريًا أى ما يعادل 3 ملايين و200 ألف جنيه. 3- الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي ومعاوناه يحصلون على 125 ألف دولار شهريًا ما يعادل مليونين و250 ألف جنيه. 4- البلجيكى سيدومير يانيفسكي المدير الفني للإسماعيلي ومعاونوه يحصلون على 45 ألف دولار شهرياً ما يعادل 800 ألف جنيه. 5- اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لوادى دجلة يحصل على 25 ألف دولار شهريًا أي ما يعادل 450 ألف جنيه.

كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | أحمد سراج يقود منتخب القاهرة للفوز بـ"بطولة المناطق" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.