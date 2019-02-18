كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يبدأ ترتيب إجراءات رحلة الكونغو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ مسئولو الأهلي ترتيبات رحلة الكونغو؛ استعدادا لمواجهة فيتا كلوب يوم 9 مارس في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. ويتواصل سمير عدلي المدير الإداري بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع السفارة المصرية في الكونغو ومسئولي نادي فيتا كلوب؛ لترتيب كافة الإجراءات الخاصة برحلة الأهلي المرتقبة. ويتصدر الأهلي مجموعته في دور المجموعات برصيد 7 نقاط بعد خوض 4 مباريات في منافسات المجموعة، حيث يتبقى للأهلي خوض مواجهتي فيتا كلوب الكونغولي وشبيبة الساورة الجزائري.

كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | الأهلي يبدأ ترتيب إجراءات رحلة الكونغو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.