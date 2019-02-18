رياضة | الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الداخلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الداخلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة الداخلية المقرر لها مساء بعد غدٍ الأربعاء في الجولة الـ 23 من مباريات الدوري العام.
ومنح الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس الأحد عقب خوض مباراة الإنتاج الحربي أمس الأول في الجولة الـ22 من مباريات الدوري.
وكان قد الأهلي حقق فوزًا ثمينًا على الإنتاج الحربي بهدف نظيف سجله عمرو السولية في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت.
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