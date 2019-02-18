رياضة | الأهلي يتلقى دفعة قوية باستعادة ثلاثي الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يتلقى دفعة قوية باستعادة ثلاثي الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظم أحمد فتحي وصالح جمعة وأحمد حمودي، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الاثنين بعد تعافيهم من الإصابة.

وكان الثلاثي قد شارك في تدريبات الكرة بشكل تدريجي خلال مران الغائبين عن مواجهة الإنتاج الحربي الأخيرة، على أن ينتظموا بشكل تام في مران الفريق اليوم الذي يقام عصر اليوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية المقرر لها مساء بعد غدٍ الأربعاء في الجولة الـ 23 من مباريات الدوري العام.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا ثمينًا على الإنتاج الحربي أمس الأول بهدف دون رد سجله عمرو السولية في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت في الجولة الـ22 من المسابقة المحلية