رياضة | مهاجم جديد يعود للأهلي بعد 48 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم جديد يعود للأهلي بعد 48 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظم وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق خلال 48 ساعة بعد الانتهاء من تنفيذ برنامجه التأهيلي؛ للتعافي من الإصابة في العضلة الضامة.

وكان أزارو قد شارك بشكل تدريجي خلال الأيام الماضية في تدريبات الكرة برفقة زملائه، على أن ينتظم بشكل كامل خلال اليومين المقبلين.

الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا للداخلية

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الاثنين؛ استعدادًا لمواجهة الداخلية المقرر لها مساء بعد غدٍ الأربعاء في الجولة الـ 23 من مباريات الدوري العام.

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة الداخلية المقرر لها مساء بعد غدٍ الأربعاء في الجولة الـ 23 من مباريات الدوري العام.

ومنح الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس الأحد عقب خوض مباراة الإنتاج الحربي أمس الأول في الجولة الـ22 من مباريات الدوري.

وكان قد الأهلي حقق فوزًا ثمينًا على الإنتاج الحربي بهدف نظيف سجله عمرو السولية في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت.