التشكيل المتوقع لتشيلسي أمام مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي

الخليج 365 –

فريق مانشستر يونايتد على ملعبه بالستامفورد بريدج في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة, والعاشرة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية , اللقاء الذي يأتي ضمن إطار مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

يطمح أصحاب الأرض الليلة تحت قيادة مدربهم الإيطالي العظيم ماوريتسيو ساري, في الإطاحة بكتيبة الشياطين الحمر والتأهل على حسابهم إلى الدور ربع النهائي من البطولة, في محاولة لنسيان الهزيمة الساحقة على ملعب الاتحاد أمام الجار مانشستر سيتي بستة أهداف نظيفة.

صعد تشيلسي إلى دور الستة عشر عبر بوابة فريق شيفيلد وينزداي في دور الـ 32 بعد الفوز بثلاثية نظيفة, فيما وصل العملاق مانشستر يونايتد إلى هذا الدور بعد عبور الجار أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب الامارات, ليضرب الاثنين موعد ناري.

ومن المنتظر أن يبدأ الإيطالي ساري بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: كيبا

في خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا – ديفيد لويز – ألونسو – روديجير

في خط الوسط: كوفاتشيتش – كانتي– جورجينيو

في خط الهجوم: ويليان – هيجواين - هازارد