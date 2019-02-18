شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لتشيلسي أمام مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي والان مع التفاصيل
يطمح أصحاب الأرض الليلة تحت قيادة مدربهم الإيطالي العظيم ماوريتسيو ساري, في الإطاحة بكتيبة الشياطين الحمر والتأهل على حسابهم إلى الدور ربع النهائي من البطولة, في محاولة لنسيان الهزيمة الساحقة على ملعب الاتحاد أمام الجار مانشستر سيتي بستة أهداف نظيفة.
صعد تشيلسي إلى دور الستة عشر عبر بوابة فريق شيفيلد وينزداي في دور الـ 32 بعد الفوز بثلاثية نظيفة, فيما وصل العملاق مانشستر يونايتد إلى هذا الدور بعد عبور الجار أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب الامارات, ليضرب الاثنين موعد ناري.
ومن المنتظر أن يبدأ الإيطالي ساري بتشكيل مكون من:
في حراسة المرمى: كيبا
في خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا – ديفيد لويز – ألونسو – روديجير
في خط الوسط: كوفاتشيتش – كانتي– جورجينيو
في خط الهجوم: ويليان – هيجواين - هازارد
كانت هذه تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لتشيلسي أمام مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.