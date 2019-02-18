شكرا لقرائتكم جيجز يساند سولشاير لتدريب مانشستر يونايتد بعقد دائم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال رايان جيجز لاعب مانشستر يونايتد السابق إن المدرب أولي جونار سولشاير أعطى الفريق دفعة كبيرة بذكائه الخططي وعلاقته الطيبة مع لاعبي وجماهير النادي داعيا المسؤولين إلى منحه عقدا دائماً.

وأضاف جيجز مدرب منتخب ويلز، الذي كان زميلا لسولشاير في مانشستر يونايتد لنحو 11 موسما، إن المدرب النرويجي قدم ما يكفي للبقاء في منصبه الموسم المقبل.

وأبلغ جيجز صحيفة الجارديان "لم يوفق مانشستر يونايتد في منصب مدرب النادي لفترة طويلة والآن عثرنا على شخص يعرف النادي جيدا ويتمتع بذكاء خططي وعلاقته طيبة مع اللاعبين والجماهير وكلها أشياء تمنحنا قوة دفع كبيرة"

وتابع نجم مانشستر يونايتد السابق "سنواجه عقبات في الطريق لكن الكثير من الجماهير تتحدث عما كان يمكن لسولشاير أن يفعله بكل الأموال التي أنفقها النادي على مدار السنوات القليلة الماضية".

وسيواجه سولشاير اختبارا قويا عندما يحل مانشستر يونايتد ضيفا على تشيلسي في وقت لاحق اليوم في كأس الاتحاد الانجليزي قبل أن يستضيف ليفربول في الدوري الممتاز يوم الأحد المقبل.