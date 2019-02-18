شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين الـNBA و الـ"فيبا" لرعاية بطولة أفريقيا للأندية بمشاركة مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد الدولى لكرة السلة " فيبا" عن خطته بالتعاون مع دورى الجامعات الأمريكية NBA لإطلاق دورى الأندية الأفريقية، وهو دورى محترف جديد يضم 12 فريقا من أفريقيا، على أن يبدأ اللعب فى يناير 2020، وهو أول تعاون بين الـ NBA والاتحاد الدولى خارج أمريكا.

من جهته أكد هشام الحريرى، نائب رئيس الاتحاد الأفريقى ورئيس المنطقة الخامسة الأفريقية للسلة، أن الموسم المقبل 2019 - 2020 ستكون بطولة أبطال الأندية الأفريقية تحت رعاية مشتركة من الاتحاد الأفريقى و NBA ، على أن يشارك فى البطولة عدد من الأندية المصرية .

وأضاف الحريرى أنها المرة الأولى فى التاريخ التى تشهد تعاون بين NBA والاتحاد الأفريقى لبطولات الأندية.

يذكر أن النسخة الحالية من البطولة الأفريقية للأندية يشارك بها من مصر كل من الأهلى وسموحة، وتأهل الثنائى إلى منافسات ربع نهائى البطولة.