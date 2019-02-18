شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى فتحى يقترب من العودة لتشكيل الأهلى أمام الداخلية.. واختبار للشناوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس الأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، الدفع بحمدى فتحى لاعب وسط الفريق الأحمر في المباراة المقبلة أمام الداخلية.

فيما يخضع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق لاختبار طبى قبل انطلاق مران فريقه عصر اليوم على استاد مختار التتش بالجزيرة، وسيحدد الفحص الطبى موقف الشناوى من الانتظام فى التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة الداخلية.

وكان الشناوى قد اشتكى من إجهاد فى العضلة الضامة خلال عمليات الإحماء قبل مباراة الأهلي أمام الإنتاج الحربي، ليفضل لاسارتي الدفع بإكرامي بديلا له.

ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية مساء بعد غد، الأربعاء، على استاد بتروسبورت فى إطار مباريات الثالثة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.