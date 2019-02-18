تقارير سعودية: أحد يدرس فسخ تعاقد مؤمن زكريا.. ومصدر يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أكد تقارير سعودية اليوم الإثنين، أن مؤمن زكريا لاعب أحد السعودي، بات قريبا من العودة للدوري المصري، لعدم جاهزيته للمشاركة في المباريات.

وأشارت صحيفة الرياضية السعودية أن أحد يدرس فسخ التعاقد مع مؤمن زكريا وتوقيع مخالصة مالية.

وذكرت "الرياضية" أن أحد بدأ التحرك لضم مهاجم أجنبي آخر في صفقة انتقال حر، بدلا من مؤمن زكريا.

من جهته، نشر مؤمن زكريا صورة عبر حسابه على انستجرام، أثناء مشاركته في مران اليوم.

وقال مصدر مقرب من اللاعب، إن مؤمن مستمر مع الفريق، نافيا صحة تلك التقارير.

وتساءل المصدر: "كيف يتم فسخ التعاقد في الوقت الحالي، ولا مجال للتعاقد مع صفقات جديدة في النادي السعودي؟"

وانضم مؤمن زكريا لنادي أحد السعودي، خلال فترة انتقالات يناير السابقة، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.