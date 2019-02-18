أحد السعودي يدرس فسخ إعارة مؤمن زكريا

مؤمن زكريا لاعب احد السعودى كتب – محمد اللاهوني: يدرس نادي أحد السعودي فسخ إعارة مؤمن زكريا مهاجم الفريق المنضم في شهر يناير الماضي لعدم جاهزيته. وذكرت صحيفة الرياضية السعودية أن مؤمن زكريا لم يقنع مسئولي أحد وتتجه النية لإنهاء إعارته بعد أسابيع قليلة من ضمه وضم أحد المهاجمين الأجانب في صفقة انتقال حر. وكان مؤمن زكريا قد طلب الرحيل عن الأهلي مؤخراً بسبب عدم حصوله على الفرصة.

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