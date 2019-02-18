على ماهر يمنح لاعبيه راحة بعد الهزيمة أمام الزمالك

كتب - نورهان فضل:

قرر الجهاز الفني لنادي انبي بقيادة على ماهر، منح لاعبيه راحة سلبية بعد هزيمته أمام الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الــ22 بالدورى الممتاز.

وشهدت المباراة شد وجذب بين الفريقين، وكان الزمالك صاحب النصيب الأكبر من الإستحواذ، بينما تراجع مستوى الفريق البترولى بعد دخول الهدفين فى شباكه.

ومن المقرر أن يعود الفريق البترولى بعد تلك الراحة استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدى، يوم ٢٦ من الشهر الجاري، على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الــ24 بالدوري

الممتاز.

ومن جانبه قال عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي إنبي، أنه كان يتمنى نتيجة إيجابية أمام الزمالك، ولكن التركيز في الوقت الحالي على 3 فرق من المقدمة فقط، بالرغم من أن باقي الأندية التي تنافس على البقاء تقدم شكل قوي وليست كومبارس .

وأضاف: "الفرق التي بالمركز الخامس إلى الأخير تلعب بطريقة صعبة بسبب تبادل المراكز والصراع على البقاء، مشيرا إلى

أن صفقات يناير غيرت شكل الفريق في الدور الثاني، ونقدم شكل جيد مع علي ماهر.

وفي نفس السياق، أكد على ماهر، المدير الفنى للفريق، أنه قدم مباراة قوية أمام متصدر الدوري، وجعله يهدر وقتاً في نهاية المباراة.

وأكد أن أداء الفريق تحسن فى الشوط الثانى، وأنه يعتمد على وحدة الفريق ولا يعتمد على لاعب بعينه وشدد على أن إنبى لم يتأثر بالغيابات .

وجدير بالذكر أن الزمالك فاز على إنبى بهدفين مقابل هدف، الفوز رفع رصيد الفريق الأبيض إلى 51 نقطة يحتل بها صدارة الدورى فى حين توقف رصيد إنبى عند 21 نقطة يحتل المركز الخامس عشر.

