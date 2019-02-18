الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة الداخلية

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يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، اليوم الاثنين، استعدادًا لمواجهة الداخلية المقرر لها مساء بعد غد الأربعاء في الجولة 23 من مباريات الدوري العام.
وكان الأهلي قد حقق فوزًا هامًا على الإنتاج الحربي بهدف نظيف سجله عمرو السولية في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد بتروسبورت
جدير بالذكر أن الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس الأحد، عقب خوض مباراة الإنتاج الحربي أمس الأول السبت.
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