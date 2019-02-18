أحداث الأحد.. سقوط وفوز غالٍ وعقاب وفضيحة

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سقط ريال مدريد أمام جيرونا في الدوري الإسباني.. ورغم هدف تريزيجيه اكتسح جالطة سراي نظيره قاسم باشا.. كما عاقبت لجنة القيم باتحاد الكرة رئيس الزمالك

كان يوم أمس الأحد، مليئا بالأحداث المثيرة التي هزت الساحة الرياضية، بعضها منتظر وآخر متوقع، وآخر جاء بشكل مفاجئ، من بينها سقوط ريال مدريد أمام جيرونا في الدوري الإسباني، ورغم هدف تريزيجيه اكتسح جالطة سراي نظيره قاسم باشا، كما عاقبت لجنة القيم باتحاد الكرة رئيس الزمالك، فيما أعلنت لجنة المسابقات المواعيد الجديدة للدوري والكأس، علاوة على خطف الزمالك 3 نقاط غالية من إنبي في الدوري، كما حقق فريق الفوز بنتيجة 20-0 في إيطاليا، وفيما يلي نستعرض أبرز تلك الأحداث.

ريال مدريد يسقط أمام جيرونا في الدوري الإسباني خسر فريق ريال مدريد من نظيره جيرونا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما، على ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز. بدأ اللقاء بضغط مكثف من ريال مدريد وهو ما أسفر عن هدف التقدم في الدقيقة

ريال مدريد يسقط أمام جيرونا في الدوري الإسباني

خسر فريق ريال مدريد من نظيره جيرونا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما، على ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

بدأ اللقاء بضغط مكثف من ريال مدريد وهو ما أسفر عن هدف التقدم في الدقيقة 25 عن طريق كاسيميرو لاعب خط وسط الميرينجي، بعدها حاول فريق جيرونا إدراك التعادل لكنه لم ينجح في ذلك لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد.

في الشوط الثاني من المباراة تمكن كريستيان ستواني لاعب فريق جيرونا من إدراك هدف التعادل من ركلة جزاء احتسبها جييرمو كوادرا فرنانديز حكم اللقاء في الدقيقة 65 من زمن المباراة.

بعد هدف التعادل واصل فريق جيرونا الضغط على دفاع ريال مدريد سعيًا لتسجيل الهدف الثاني في شباك البلجيكي كورتوا حارس مرمى فريق الريال وبالفعل نجح كريستيان بورتوجيس لاعب جيرونا في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 75 من زمن المباراة.

رغم هدف تريزيجيه.. جالطة سراي يكتسح قاسم باشا

حقق فريق جالطة سراي فوزًا كبيرًا على نظيره قاسم باشا الذي يحترف ضمن صفوفه لاعبنا الدولي محمود حسن "تريزيجيه" بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري التركي الممتاز.

افتتح الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه" التسجيل في المباراة لصالح فريقه قاسم باشا بهدف رائع في الدقيقة الـ14 من زمن المباراة، قبل أن يحرز يونس بلهندة هدف التعادل لفريق جالطة سراي في الدقيقة 22 من زمن اللقاء.

وفي الدقيقة 27 تمكن سفيان فيجولي من تسجيل هدف التقدم لجالطة سراي لينتهي الشوط الأول بتقدم جالطة سراي بهدفين مقابل هدف، مع بداية الشوط الثاني عاود سفيان فيجولي، وسجل الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 53 من زمن المباراة.

وتمكن سفيان فيجولي من تسجيل ثالث أهدافه في المباراة والرابع لجالطة سراي في الدقيقة 68 ليحقق هاتريك في مباراة اليوم، ووصل فيجولي للهدف رقم 5 الموسم الحالي.

لجنة القيم تعاقب رئيس الزمالك

قررت لجنة القيم في اتحاد الكرة برئاسة المستشار محمد عبده صالح تغريم رئيس نادي الزمالك 100 ألف جنيه ومنعه من دخول الملاعب لمدة 3 أشهر بعد الشكوى التي تقدم بها محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ضده، بسبب هجومه عليه وعلى اعضاء مجلس إدارة القلعة الحمراء في البرامج وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت اللجنة في حيثيات قرارها أنها استمعت إلى أقوال المحامي الخاص برئيس النادي الأهلي، كما اطلعت على الأسطوانات المدمجة التي تقدم بها لإثبات تجاوزات رئيس الزمالك في حق محمود الخطيب ومجلس إدارة الأهلي.

كما ذكرت اللجنة أن رئيس الزمالك وجه اتهامات عبر القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي لرئيس النادي الأهلي وأعضاء مجلس إدارته وتعمد سبهم وقذفهم والخوض في ذمتهم المالية باتهامات لو صدقت لأوجبت مجازاتهم والنيل من اعتبارهم بين أهل وطنهم، وهو ما عجز المشكو في حقه عن إثباته.

كما طالبت اللجنة في بيان أصدرته اليوم مسؤولي الأهلي والزمالك والقنوات الإعلامية الخاصة بهما بضبط النفس والحفاظ على الروح الرياضية.وذكرت اللجنة أن الجزاء الذي تم توقيعه على رئيس الزمالك وهو تغريمه 100 ألف جنيه ومنعه من دخول الملاعب 3 أشهر جاء بالإجماع وفقا للائحة لجنة القيم ولائحة الاتحاد المصري لكرة القدم، مع التأكيد على إخطار الجبلاية بالقرار لتنفيذه.

المسابقات تعلن المواعيد الجديدة للدوري والكأس

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم التعديلات الأخيرة على مواعيد مباريات مسابقة الدوري الممتاز ومؤجلات بطولة كأس مصر، في ضوء غلق بعض الملاعب بمناسبة تنظيم كأس الأمم الإفريقية وعودة الإسماعيلي إلى بطولة الأندية الإفريقية، كما أشارت إلى إعلان مقبل عن باقي الجدول بعد معرفة موقف الأندية المشاركة في البطولة الإفريقية، وأشارت اللجنة أيضًا إلى أن مباريات مسابقة كأس مصر ستقام بدون جمهور بتنظيم من الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت أزمة كبيرة بين بيراميدز والأهلي واتحاد الكرة بعد إعلان المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز رفضه خوض لقاء فريقه أمام الأهلي في الدور الثاني من مسابقة الدوري الممتاز والتي كان محددًا لها 28 فبراير الجاري، قبل أن يخوض الأخير مواجهته أمام الزمالك المؤجلة من الدور الأول بالمسابقة.

وعلى خلفية هذه الأزمة عقد مجلس إدارة الأهلي اجتماعا طارئا يوم السبت الماضي وأعلن بعده عدة قرارات كان من بينها رفضه استبدال لقائه مع بيراميدز في الدوري بمواجهة الكأس.وقررت لجنة المسابقات إقامة مباراة الأهلي مع بيراميدز في دور الـ16 من بطولة كأس مصر يوم 28 فبراير الجاري.

الزمالك يخطف 3 نقاط غالية من إنبي في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا صعبًا على نظيره إنبي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ22 من مسابقة الدوري الممتاز، أحرز خالد بوطيب الهدف الأول للأبيض في الدقيقة 21. وأضاف محمود كهربا الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، بينما أحرز محمود بسيوني هدف الفريق البترولي في الدقيقة 56، ليرتفع بذلك رصيد الزمالك إلى 51 نقطة يتصدر بها جدول المسابقة بينما تجمد رصيد إنبي عند 21 في المركز الخامس عشر.

صدق أو لاتصدق.. فريق يحقق الفوز بنتيجة 20-0 في إيطاليا

في مواجهة لا تحدث كثيرًا، سحق فريق كوينو الذي يلعب في دوري القسم الثالث الإيطالي، نظيره بياتشنزا، بنتيجة 20 -0، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب الأول، ضمن منافسات المجموعة الأولى، الفريق الضيف خاض اللقاء منذ بدايته بثمانية لاعبين، تتراوح أعمارهم ما بين 16 عاما و19 عامًا، ولعب بدون مدرب، حيث يعيش النادي وضعًا كارثيًا بعدما تعرض للإفلاس، وتوقف عن دفع الأجور للاعبيه وطاقمه الفني منذ شهر أغسطس الماضي، وهو ما دفعهم إلى فسخ عقودهم مع النادي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم كوينو 16-0، واكتفوا بإضافة 4 أهداف فقط في الشوط الثاني، وربما يكون أصحاب الأرض تساهلوا مع الضيوف ولم يسجلوا أهدافًا أخرى بعد أن سجلوا 20 هدفًا.

فريق بياتشنزا الذي تعرض للخسارة الكارثية، لم يقدر على خوض مبارياته الثلاث الماضية، وتم خصم 8 نقاط، ويحتل المركز الأخير.. الغريب أن الفريق حقق الفوز في 5 مباريات خلال الموسم الجاري.

وضمت قائمة الفريق الضيف للمباراة سبعة أسماء فقط، وانضم إليهم اللاعب الثامن في وقت متأخر، واضطر الفريق للعب لعدم استبعادهم من البطولة.

في قوانين كرة القدم يجوز لأي فريق اللعب بـ7 لاعبين على الأقل في أي مباراة، لكن إذا قل العدد على ذلك، لأي ظروف كانت، يضطر الحكم لإنهاء اللقاء وإعلان الفريق الآخر فائزًا.