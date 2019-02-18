انت الان تتابع رئيس الزمالك: سأكشف عن فضيحة كبرى يقودها الخطيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١٨ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٥٢ ص
صرح رئيس نادي الزمالك، بأنه يتعرض لمؤامرة يقودها حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية مع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، متمًا: «سأكشف فضيحة كبرى بالمستندات لهم يوم الجمعة القادم، وأعرض خطابات متبادلة بينهم». وشدد رئيس الزمالك، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأحد، من برنامج «الزمالك اليوم»، الذي يعرض على قناة المحور، أنه سيتوجه إلى وزير العدل لتقديم بلاغ ضد محمد عبده صالح الذي اتخذ قرار إيقافه، مشيرًا إلى أنه قدم 32 بلاغ ضد حمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.
وتابع: «دافعت عن الأهلي ولاعبيه في قناة تونسية قبل مباراة الترجي، فيما التزم مجلسهم الصمت، كما أن مانشيتات مجلة الأهلي تسئ لي باستمرار، فهل لم تراها رئيس لجنة القيم؟». وواصل: «أوجه سؤالي إلى لجنة القيم، من الذي أساء للآخر أنا ولا سيد عبد الحفيظ، مين اللي قال إحنا نادي الدولة، أنا ولا
وتابع: «دافعت عن الأهلي ولاعبيه في قناة تونسية قبل مباراة الترجي، فيما التزم مجلسهم الصمت، كما أن مانشيتات مجلة الأهلي تسئ لي باستمرار، فهل لم تراها رئيس لجنة القيم؟».
وواصل: «أوجه سؤالي إلى لجنة القيم، من الذي أساء للآخر أنا ولا سيد عبد الحفيظ، مين اللي قال إحنا نادي الدولة، أنا ولا عدلي القيعي».
وأضاف: «إيقافي من الاتحاد الإفريقي كان لغرض معين، والدليل هو رفع الإيقاف عن النادي الإسماعيلي وإعادته لدوري الأبطال».
وعن فوز فريقه على إنبي، مساء الأحد، أشار إلى أن جلسته مع كريستيان جروس، المدير الفني واللاعبين، جاءت بنتيجة إيجابية، وأنه ينتظر مزيد من التطور في المباريات المقبلة.
كانت لجنة القيم باتحاد الكرة، قررت الأحد تغريم رئيس نادي الزمالك 100 ألف جنيه ومنعه من دخول الملاعب لمدة 3 شهور بعد الشكوى التي تقدم بها رئيس الأهلي ضده.
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