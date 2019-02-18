شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي يترأس اجتماع اللجنة المشرفة على تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا المعنية بالإشراف على تنظيم بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم، المٌقرر أن تستضيفها مصر خلال شهر يونيو القادم، وذلك لمتابعة الترتيبات والاستعدادات اللازمة من قبل الوزارات والجهات المختلفة قبل إقامة البطولة.

يأتى ذلك بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، السياحة الدكتورة رانيا المشاط، المالية الدكتور محمد معيط،، التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين، رئيس الهيئة العامة للإستعلامات ضياء رشوان، وممثلي عدد من الجهات المختلفة.

وقال مدبولي، خلال الاجتماع، إن الهدف من اللقاء هو التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالدولة بشأن الترتيبات اللازمة قبل إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، نظراً لكونه حدثا مهما للغاية يساعد في التسويق الجيد للدولة المصرية، خاصة أنه يتزامن مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي.

وأضاف أنه من المهم أيضاً استعادة الزخم المرتبط بهذه البطولات، في إشارة منه إلى الحضور الجماهيري القوي خلال الدورات التي سبق لمصر تنظيمها، موضحا أن هناك لجانا كثيرة تعمل على هذا الملف منها اللجنة التنفيذية، واللجنة المٌنظمة برئاسة رئيس اتحاد الكرة، لافتاً إلى أن هدف اللجنة العليا هو التنسيق بين الوزارات، والجهات المختلفة، وكذا إدارة النواحي الاقتصادية والعوائد غير المباشرة للبطولة، سواء فيما يتعلق بالعائد السياحي، أو الترويج والتسويق بوجه عام.

وأشار إلى أن تنظيم مثل هذه البطولات، بصفة عامة، يكون فرصة للمحافظات التي تقام فيها المباريات لتطوير المناطق التي تتواجد بها الملاعب ورفع كفاءتها، مؤكدا ضرورة أن يعمل الجميع كفريق واحد، وأن يتم التنسيق بين مختلف الجهات.

وكلف مدبولي وزارة السياحة بإعداد برامج سياحية للجماهير والوفود المختلفة، لزيارة المعالم السياحية، خاصة المدن الساحلية، لاسيما أن البطولة مقرر استضافتها خلال موسم الصيف، كما كلف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاستعداد بالتغطية اللازمة على أعلى مستوى سواء في مجال الاتصالات أو شبكة الإنترنت، وكذا العمل على زيادة سرعة الإنترنت في محيط ملاعب المباريات.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة توفير الخدمات الصحية اللازمة وما يخص إصابات الملاعب، وكذا الاستعدادات لمواجهة أي مرضى أو مصابين بوجه عام، وشدد على ضرورة تواجد أكبر عدد ممكن من سيارات الإسعاف، كما أكد ضرورة الاستعداد الأمني وتنظيم عملية الدخول والخروج، ووجه بالعمل على سرعة استخراج التأشيرات للوفود الرياضية، بالتنسيق بين وزارتي الخارجية والداخلية.

بدوره، استعرض وزير الشباب والرياضة بنود الموازنة التقديرية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي شملت تكلفة وإيرادات البث الإذاعي، وتكلفة تجهيز الاستادات والإيرادات المتوقعة منها، فضلاً عن الإيرادات المتوقعة سواء المباشرة وغير المباشرة.

كما استعرض الوزير الهيكل التنظيمي المقترح للإشراف على تنظيم البطولة، والذي يضم اللجنة العليا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على أن يكون وزير الشباب والرياضة مقرراً للجنة العليا، كما ضم الهيكل التنظيمي اللجنة المنظمة برئاسة المهندس هاني أبوريدة.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن اختصاصات عمل رؤساء اللجان تتمثل في وضع البرامج التنفيذية والزمنية لأعمال اللجان وتحديد اختصاصاتها، والمتابعة الدورية لأعمال اللجان وتذليل كافة الصعاب، وعرض تقارير دورية على مدير البطولة.

كما استعرض وزير الشباب جهود الوزارة للعمل على تأهيل وتطوير الاستادات المصرية قبل استضافة البطولة مثل استاد القاهرة الدولي، استاد بورسعيد، استاد السويس، استاد الإسكندرية، استاد الإسماعيلية، واستاد السلام، كما تم استعراض نظام التذاكر المقترح للبطولة.

وعرض الوزير اختصاصات الوزارات المختلفة مثل الدفاع والداخلية والمالية والاستثمار والتعاون الدولي والثقافة والتنمية المحلية والطيران المدني والخارجية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، فضلاً عن مهام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، من أجل إتمام العملية التنظيمية على أكمل وجه.

من جانبه، قال وزير الكهرباء إن وزارته قامت بتشكيل فرق عمل وطواريء ستكون جاهزة على مدار البطولة، لافتاً إلى أن مسؤولي الوزارة قاموا بالتأكد من صلاحية كل المغذيات، ولوحات التوزيع والمحولات، كما تتم أعمال الصيانة اللازمة لها.

ونوّه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأنه تم ربط كل الاستادات بكابلات فايبر لضمان جودة وفاعلية سرعات الإنترنت، وأنه لم يتبق سوى استاد السويس لتجهيزه، لافتاً إلى أنه يتم التنسيق حالياً ليكون البث التليفزيوني أيضاً بكابلات الفايبر، وأوضح أن الوزارة تعمل على تحسين وتكثيف التغطية للخدمات الصوتية، وأنه سيتم إعداد حزمة خدمات صوتية وإنترنت من خلال الشركة المصرية للاتصالات للوفود والجماهير للمنتخبات المختلفة.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للإعلام إلى أن الهيئة تعمل على عدد من الملفات؛ منها «البث الرقمي» الذي من المتوقع أن يشكل نقلة كبيرة للغاية، والملف الثاني هو الإنتاج والنقل، ويتم حاليا التعاقد لشراء سيارات الإذاعة الخارجية الإضافية اللازمة.

وفيما يخص الاستعدادات من قبل وزارة الصحة، قال مسؤولو الوزارة إنه تم وضع خطة إسعافية للبطولة، بداية من وصول الفرق والوفود، لافتين إلى أنه سيتم الإعلان عن خط ساخن ومركز اتصالات، يقدم الخدمة بـ 3 لغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وستكون هناك سيارات متخصصة للتعامل مع الحالات الخطرة، كما أن هناك خطة للملاعب بناء على المعايير الدولية التي وضعها الفيفا، وكذا توفير فرق الإسعاف المختلفة، بالإضافة إلى نقطة طبية في كل ملعب مجهزة على أعلى مستوى، وستوجد سيارات إسعاف في أماكن إقامة اللاعبين والوفود المشاركة بالبطولة، كما تم تجهيز عدد من المستشفيات لاستقبال أي حالات طارئة.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير التنمية المحلية، تقريراً بشأن استعدادات المحافظات الخمس (القاهرة، الإسكندرية، السويس، الإسماعيلية، بورسعيد) التي ستستقبل مباريات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم لعام 2019.

وفي هذا الصدد، أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم تشكيل 5 لجان للمرور على المُحافظات التي ستقام بها فعاليات البطولة لمراجعة الاستعدادات في المنشآت الرياضية، الصحية، المنشآت الفندقية، المناطق والشوارع الرئيسية، المرافق العامة، خدمات الإطفاء والمرور، الساحات العامة وشاشات العرض والأنشطة الترفيهية والتسويقية والثقافية والرصد المرئى.

وبالنسبة للمنشآت الرياضية، أوضح شعراوى أنه يجري العمل على تطوير الاستادات التي ستستضيف مباريات البطولة في المحافظات الخمس.

وفيما يتعلق بالمنشآت الصحية، تم تحديد 23 مستشفى داخل القاهرة مجهزة لاستقبال الحالات الطارئة أثناء البطولة، 2 مستشفى في محافظة السويس وستكون كافة مستشفيات بورسعيد جاهزة خلال البطولة، خاصة أنه يجري الآن تطوير هذه المستشفيات استعداداً لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى جاهزية الفنادق في المحافظات الخمس لاستقبال الوفود، حيث يوجد العديد من الفنادق في القاهرة، وفي الإسكندرية توجد فنادق 5 نجوم و3 نجوم، كما يوجد فندقان جاهزان لاستضافة البطولة في السويس، وتوجد 5 فنادق في الإسماعيلية، كما يوجد فندق 5 نجوم في بورسعيد بالإضافة إلى 6 قرى سياحية.

كما تم استعراض مدى جاهزية الطرق الرئيسية بالمحافظات الخمس، وموقف المرافق العامة (مياه الشرب والصرف الصحي، والإطفاء والمرور).