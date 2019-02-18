ريفر بليت يجدد اهتمامه بضم مدافع الأهلي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مشعل العتيبي _ جدة

جدد نادي ريفر بليت الأرجنتيني مرة أخرى، اهتمامه بمدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، التشيلي باولو دياز لضمه إلى صفوفه عقب انتقال مدافعه جورج موريرا للعب في الدوري الأمريكي.

وذكرت مصادر أرجنتينية أن ريفر بليت يرغب في ضم دياز بداية فترة الانتقالات الصيفية في يونيو المقبل، وهو ما أكده رئيس النادي الأرجنتيني.

وانضم دياز إلى الأهلي في أغسطس الماضي خلال فترة رئاسة ماجد النفيعي لمجلس الإدارة، قادما من سان لورينزو الأرجنتيني، إلا أن دياز كان قريبا من الانتقال إلى ريفربليت في الفترة الماضية، لولا رفض إدارة الأهلي العرض المقدم من النادي الأرجنتيني بحجة ضعف المقابل المادي، وصعوبة تعويض اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية.

وذكرت مصادر إعلامية أن الأهلي نجح في تحويل رغبة دياز من الاحتراف في أوروبا إلى اللعب في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من خلال منحه مبلغا ماليا قدر بنحو 7 ملايين دولار مقابل عقد مدته 3 سنوات.

من جهة ثانية، بدأ المدير الفني للفريق الكروي، خورخي فوساتي في إعداد الفريق لمواجهة الفتح الأربعاء المقبل ضمن الجولة الـ21 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من خلال تصحيح أخطاء المباراة الماضية أمام الوصل الإماراتي في ذهاب الدور ربع النهائي لكأس زايد للأندية العربية والتي انتهت بالتعادل 2 - 2 في الإمارات. فيما يواجه الوصل إيابا بجدة في 25 فبراير الحالي.

على صعيد آخر، حقق لاعب كرة الطاولة بنادي الأهلي علي الخضراوي كأس البطولة التصنيفية لكرة الطاولة لدرجة (الفريق الأول) والتي أقيمت على صالة نادي الاتفاق في الدمام.