الصغير يحصد برونزية الجودو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة حصد لاعب المنتخب السعودي للجودو للناشئين، لاعب نادي الوحدة، حسين الصغير (12 عاما) الميدالية البرونزية في بطولة لاتفيا الدولية للجودو في وزن 32 كجم، وذلك بعد أن حل ثالثا في البطولة التي اختتمت أمس وسط مشاركة عدد من اللاعبين يمثلون عددا من الدول.



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