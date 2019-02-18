شكرا لقرائتكم إصابة 31 مشجعا في ملعب ماراكانا التاريخي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصيب 31 شخصاً إثر اشتباكات بين مشجعي فريق فاسكو دا جاما والشرطة البرازيلية، بعدما رفض القضاء دخول هؤلاء المشجعين لملعب ماراكانا لحضور نهائي بطولة كأس جوانابارا الخاصة بولاية ريو دي جانيرو البرازيلية، والتي توج بها فريقهم عقب فوزه على فلومينينزي بهدف نظيف.

ووقعت الاشتباكات في محيط ملعب ماراكانا اثناء المباراة، وندد المشجعون باستخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

وأسفرت الاشتباكات عن إصابة 31 شخصاً، تلقى 29 منهم المساعدة من أطباء ملعب ماراكانا، بينما نقل اثنان للمستشفى لتعرض أحدهما لكسر في الكتف ولإصابة الآخر برصاصة مطاطية.

وقرر القضاء إقامة المباراة بدون جمهور بسبب عدم توصل فاسكو دا جاما وفلومينينزي لاتفاق حول المدرجات المخصصة لجماهير كل منهما.

ورغم ذلك احتشد الآلاف من الجماهير وغالبيتهم من مشجعي فاسكو أمام ماراكانا على أمل السماح لهم الدخول.

وووفقًا للتقارير الصحفية، حاول المشجعون دخول الملعب بالقوة فتصدت لهم الشرطة.

وبدأت المباراة بدون جمهور، لكن بعد 40 دقيقة سمح القضاء بدخول من يحملون تذاكر