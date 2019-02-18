شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضع محمد عواد خيار ثانى لتدعيم حراسة المرمى فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ الأجوروياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي محمود الخطيب رئيس النادي حاجة الفريق لحارس مرمى من الفئة الأولى، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال مصدر في القلعة الحمراء أن لاسارتي نقل رغبته بشأن تدعيم حراسة المرمى للخطيب عن طريق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، موضحاً أن المدير الفني لم يُرحّب بضم حارس مرمى في بداية فترة توليه المسئولية قبل عدة أسابيع قبل أن يتراجع مؤخراً ويطلب ضم حارس مرمى في الصيف.

وذهب المصدر إلى أن إدارة الاهلي ترغب في تنفيذ مطلب لاسارتي في الصيف بضم حارس من أفضل الحُراس المصريين حيث كثّفت إدارة النادي مفاوضاتها مع عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي بجانب محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي المُعار لنادي الوحدة السعودي، كما يتواجد حارس الفريق السابق والمقاصة الحالى أحمد عادل عبد المنعم فى الصورة.

وشدد المصدر أن لاسارتي يفضّل التعاقد مع عامر عامر أو أحمد عادل لأنهما يقدمان مستوىات ثابتة هذا الموسم في الدوري المحلي، كما أن الجهاز الفني للأهلي يُتابعهما بشكل أكثر دقة عن عواد، وأكد المصدر على أن لاسارتي طلب ضم عامر عامر أو أحمد عادل ،ولكن أن تعثّرت الصفقتين سيكون عواد هو البديل.