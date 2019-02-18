محمد صلاح ينشر "القواعد الذهبية"

(مصراوي):

نشر محمد صلاح نجم منتخب مصر، ونادي ليفربول الإنجليزي، لليوم الثاني على التوالي، صورًا للكتاب الذي يعكف على قراءته.

وشارك صلاح عبر خاصية "ستوري" على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة أحد فصول كتاب "القواعد الذهبية لنابليون هيل"، بعنوان الإيحاء الذاتي.

وورد في جزء من الصفحة التي شاركها محمد صلاح عبارات كالتالي:

- إن العقل أشبه بأرض خصبة حيث تنتج محصولاً على حسب نوع الغلة التي بذرتها فيها، أي من خلال الانطباعات الحسية التي وصلت العقل.

- وبالتحكم في 4 مصادر، يمكن تغيير مثل أمة أو شعب تغييرًا جذريًا، أو...