مصر المقاصة يواجه وادى دجلة..اليوم

كتب- ايهاب محروس:

يستضيف استاد المقاولون العرب، فى السابعة مساء اليوم، مباراة مصر للمقاصة ووادى دجلة، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدورى الممتاز.

يدخل الفريق الفيومى المباراة، تحت قيادة طلعت يوسف، وهدفه الوحيد تحقيق الفوز لاستعادة توازنه فى البطولة، بعد تحقيقه نقطة واحدة فقط خلال آخر 4

مباريات.

فيما يبحث وادى دجلة عن أى نتيجة إيجابية، للهروب من منطقة الهبوط، ويحتل المقاصة المركز السادس برصيد 31 نقطة، بينما يوجد دجلة فى المركز الـ17 برصيد 20 نقطة.