الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا للجيش

الزمالك والجيش

كتب - مصطفى جويلي

يستأنف فريق الزمالك تدريباته، اليوم الإثنين، على ملعب النادي استعدادا للقاء الطلائع المقرر له الأربعاء المقبل، في الجولة الثالثة والعشرين للدوري.

ورفض السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك منح اللاعبين راحة اليوم، بعد الفوز على إنبي

بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب بتروسبورت في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وفاز الزمالك على الفريق البترولي بهدفين مقابل هدف، مما رفع رصيد

القلعة البيضاء إلى 51 نقطة يحتل بها صدارة الدوري في حين توقف رصيد إنبي عند 21 نقطة يحتل المركز السادس عشر.

وفى الوقت نفسه قاطع السويسري جروس المدير الفني لفريق الزمالك المؤتمر الصحفي لمباراة الفريق أمام إنبي التي أقيمت على ملعب بتروسبورت في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري.