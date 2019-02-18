الإسماعيلي يفرج عن مستحقات اللاعبين بعد ثلاثية النجوم

الإسماعيلية ـ محمد عمر ونورهان فضل:

قرر مجلس إدارة نادى الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، الإفراج عن مستحقات لاعبيه المتجمدة منذ فترة طويلة، بعد تحسن نتائج الفريق، وآخرها الفوز بثلاثية مقابل هدفين على فريق نجوم المستقبل، ليرتفع رصيد الإسماعيلى للنقطة الـ27، وضعته فى المركز الثامن من الدورى.

قال إبراهيم فارس، عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، إن فريقه فاز رغم الأداء المتواضع من حكم اللقاء أحمد حمدي، الذي تغاضى عن احتساب ضربة جزاء صحيحة للدراويش، وردت الكرة بهدف في مرمانا.

أكَّد محمد محسن أبو جريشة، المدرب العام

للفريق، أن مباراة اليوم أمام النجوم كانت صعبة للغاية، ولكنَّ لاعبي الفريق بذلوا قصارى جهدهم.

أكد أبو جريشة، أن المباراة اليوم شهدت بعض الأخطاء التحكيمية، ولم يتم احتساب ضربة جزاء، مؤكدًا أنه راضٍ عن أداء الفريق، إلا أنه كانت هناك بعض الملاحظات على الأداء بعد الهدف الثالث.

أضاف، أنه تم غلق ملف الدوري في الوقت الحالي، وسيتم تجهيز الفريق استعدادًا لملاقاة شباب قسنطينة الجزائرى.

من ناحية أخرى، خاطب مسئولو الإسماعيلي مجلس إدارة نادي قسنطينة الجزائري، لتحديد موعد وصول بعثة الفريق إلى مصر، لاتخاذ الترتيبات اللازمة لإقامة لقاء الذهاب بينهما في المرحلة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، المنتظر تحديد مكانه بإستاد برج العرب في الإسكندرية بعد إغلاق ستاد الإسماعيلي، لظروف تطويره من أجل أمم أفريقيا المقبلة في مصر.

في سياق آخر، ترقب مجلس الإسماعيلي، أمس الأحد، العقوبات المادية التي سيتم توقيعها عليه من جانب الكاف، بخصوص الأحداث التي وقعت يوم 18 يناير، وأدت إلى إلغاء مباراة فريقهم مع الأفريقي التونسي في الدقيقة 84 من الشوط الثاني، بسبب إلقاء زجاجات المياه المعدنية من الجماهير على ملعب ستاد الإسماعيلية.