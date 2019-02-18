رياضة | أسطورة البرازيل يصدم ميسي بتصريح ناري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسطورة البرازيل يصدم ميسي بتصريح ناري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجه أسطورة البرازيل كافو الظهير الأيمن السابق لمنتخب السامبا، صدمة قوية لنجم فريق برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وقال كافو لصحيفة ماركا الإسبانية: "ميسي هو أحد أفضل اللاعبين في العالم وليس أفضلهم، حيث أن هناك أكثر من لاعب أخر على مدار التاريخ كان لهم تأثير كبير بكرة القدم".
وأضاف كافو :"هناك مارادونا وكرويف وبيليه وجارينشا، والأن يتواجد كريستيانو ونيمار، كل هؤلاء نجوم كبار، ولكن ميسي بلاشك أحد اللاعبين الذين يحافظون على مستواهم طوال الوقت".
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