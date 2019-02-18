رياضة | لاسارتي يفاضل بين ثنائي الأهلي لخلافة رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يفاضل بين ثنائي الأهلي لخلافة رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

1- الزمالك 51 نقطة 2- بيراميدز 45 نقطة 3- الأهلي 42 نقطة 4- المقاولون العرب 31 نقطة 5- الإنتاج الحربي 31 نقطة 6- مصر المقاصة 31 نقطة 7- المصري البورسعيدي 29 نقطة 8- الإسماعيلي 27 نقطة 9- طلائع الجيش 25 نقطة 10- حرس الحدود 25 نقطة 11- سموحة 25 نقطة 12- الاتحاد السكندري 24 نقطة 13- الجونة 23 نقطة 14- الداخلية 22 نقطة 15- إنبي 21 نقطة 16- النجوم 21 نقطة 17- وادي دجلة 20 نقطة 18- بتروجت 19 نقطة

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