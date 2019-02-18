رياضة | هازارد يقود تشيلسي في موقعة مانشستر يونايتد

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يستضيف نادي تشيلسي غريمه مانشستر يونايتد مساء اليوم في الدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي. ونشرت صحيفة الجارديان الإنجليزية التشكيلة المتوقعة لتشيلسي ضد اليونايتد ، وجاءت كالآتي:- حراسة المرمى: كيبا. خط الدفاع: أزبيلكويتا ، ديفيد لويز ، ماركوس ألونسو ، روديجر. خط الوسط: كانتي ، روس باركلي ، بيدرو رودريجيز ، جورجينيو. خط الهجوم: هازارد ، هيجواين.

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