رياضة | مانشستر يونايتد بالقوة الضاربة أمام تشيلسي

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يحل نادي مانشستر يونايتد ضيفا على غريمه تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج مساء اليوم في الدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي. ونشرت صحيفة الجارديان الإنجليزية التشكيلة المتوقعة لليونايتد ضد تشيلسي ، وجاءت كالآتي:- حراسة المرمى: دي خيا. خط الدفاع: سمولينج ، ليندلوف ، لوك شاو ، آشلي يونج. خط الوسط: ماتيتش ، بوجبا ، هيريرا ، خوان ماتا. خط الهجوم: راشفورد ، أليكسيس سانشيز.

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