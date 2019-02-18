رياضة | "زيدان" يرحب بتدريب تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "زيدان" يرحب بتدريب تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكدت تقارير صحفية اليوم الإثنين أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لا يمانع تولي مهمة قيادة تشيلسي الإنجليزي الموسم المقبل، خلفاً للإيطالي ماوريسيو ساري، في حال وافقت إدار "البلوز" على مطالبه.
وقالت صحيفة دايلي ميل البريطانية إن زيدان لن يقبل بتدريب تشيلسي حال تخلى عن اللاعب البلجيكي إيدين هازارد في نهاية الموسم، مشيرة إلى الأهمية التي سيشكلها اللاعب للمدرب الفرنسي.
وقالت الصحيفة أيضاً إن زيدان طلب من إدارة النادي اللندني توفير 200 مليون جنيه إسترليني لإنفاقها على صفقات جديدة في سوق انتقالات اللاعبين الصيف المقبل، نظراً لرغبته في بناء التشكيلة القادرة على المنافسة محلياً وأوروبياً.
يذكر أن النادي السابق لزيدان، ريال مدريد الإسباني، يرغب بشدة في التعاقد مع هازارد، بعد أن أبدى اللاعب البلجيكي نيته في اللعب بصفوف "الملكي".
جوارديولا يتجاهل ريال مدريد ويختار أفضل 3 أندية في العالم
تجاهل بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي نادي ريال مدريد عند اختياره أفضل الأندية في العقد الأخير حسبما يرى المدرب الإسباني المخضرم والذي حقق بطولات عدة مع الأندية التي تولى مسؤوليتها الفنية.
وقال جوارديولا في تصريحات لصحيفة "الماركا" الإسبانية: "أفضل الأندية في العقد الأخير بالنسبة لي هي برشلونة ويوفنتوس وبايرن ميونيخ فهذه هي أفضل 3 أندية لأن كل موسم يفوزون ببطولة الدوري والكأس وهذا أمر بالغ الصعوبة".
يُذكر أن جوارديولا نجح في بدايته التدريبية مع برشلونة وحقق إنجازات عدة وسيطر على معظم البطولات وبعد خاض تجربة ناجحة مع بايرن ميونيخ ويدرب حالياً مانشستر سيتي الإنجليزي وحصد لقب الدوري الموسم الماضي.
كيف استعان برشلونة بـ"نيمار" لقهر باريس سان جيرمان
نجح نادي برشلونة الإسباني في حسم صفقة انتقال فرينكي دي يونج بصعوبة بالغة بعد منافسة شرسة مع باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك خلال فترة الميركاتو الشتوي.
وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية بعض من تفاصيل صفقة انضمام الدولي الهولندي فرينكي دي يونج إلى برشلونة بعد تأكيدها على استعانة البارسا بعدة أسلحة، من أجل حسم الصفقة متفوقاً على سان جيرمان.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إدارة النادي برشلونة قد كشفت لفرينكي دي يونج عن رسائل شخصية عبر "الواتساب"، استلمها مدراء النادي من نيمار، يطلب فيها العودة من جديد إلى برشلونة نادماً على خطوة رحيله إلى باريس.
واستطاع نادي برشلونة أن يحصل على توقيع الشاب دي يونج ويهزم بذلك باريس سان جيرمان في صراع الميركاتو الشتوي الحالي.
ويشعر نيمار بندم شديد بعد انتقاله إلى باريس وابتعاده عن الأضواء، واللعب بجوار كيليان مبابي الذي يتصارع على ضمه الأندية الأوروبية الكبرى من بينهم برشلونة وريال مدريد.
كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | "زيدان" يرحب بتدريب تشيلسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.