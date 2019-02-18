رياضة | "زيدان" يرحب بتدريب تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "زيدان" يرحب بتدريب تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية اليوم الإثنين أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لا يمانع تولي مهمة قيادة تشيلسي الإنجليزي الموسم المقبل، خلفاً للإيطالي ماوريسيو ساري، في حال وافقت إدار "البلوز" على مطالبه.

وقالت صحيفة دايلي ميل البريطانية إن زيدان لن يقبل بتدريب تشيلسي حال تخلى عن اللاعب البلجيكي إيدين هازارد في نهاية الموسم، مشيرة إلى الأهمية التي سيشكلها اللاعب للمدرب الفرنسي.

وقالت الصحيفة أيضاً إن زيدان طلب من إدارة النادي اللندني توفير 200 مليون جنيه إسترليني لإنفاقها على صفقات جديدة في سوق انتقالات اللاعبين الصيف المقبل، نظراً لرغبته في بناء التشكيلة القادرة على المنافسة محلياً وأوروبياً.

يذكر أن النادي السابق لزيدان، ريال مدريد الإسباني، يرغب بشدة في التعاقد مع هازارد، بعد أن أبدى اللاعب البلجيكي نيته في اللعب بصفوف "الملكي".