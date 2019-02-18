انت الان تتابع تفاصيل خبر بفوزه الـ16.. الزمالك يُحكم قبضته على الدوري المصري والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 18 فبراير 2019 09:47 صباحاً - واصل نادي الزمالك تربعه على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم؛ بفوزه على ضيفه إنبي بهدفين مقابل هدف، مساء الأحد، في ختام منافسات الجولة الثانية والعشرين من المسابقة المحلية.

وصالح الزمالك جماهيره بعد سقوطه في فخ التعادل الإيجابي أمام ضيفه نصر حسين داي الجزائري بهدف لكل منهما في مجموعات كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية).

وإلى تفاصيل المباراة، وضع المغربي خالد بوطيب فريق "القلعة البيضاء" في المقدمة بهدف أول في الدقيقة الـ21، ثم عزز زميله محمود عبد المنعم، الشهير بـ"كهربا"، تقدم "البلانكو" بهدف ثانٍ قبل لحظات من نهاية الشوط الأول.

ورغم هدف تقليص الفارق الذي أحرزه محمد بسيوني لإنبي في الدقيقة الـ56، فإن الزمالك نجح في عبور المباراة بأمان، ليحصد النقاط كاملة.

وهذا الفوز الثالث توالياً للزمالك والسادس عشر هذا الموسم فرفع رصيده إلى 51 نقطة مع مباراتين مؤجلتين، وأعاد الفارق إلى 6 نقاط بينه وبين "بيراميدز" مطارده المباشر الفائز على سموحة برباعية نظيفة، في حين تجمد رصيد إنبي الذي مني بخسارته الثانية توالياً والتاسعة هذا الموسم عند 21 نقطة في المركز الخامس عشر.

تجدر الإشارة إلى أن الأهلي (حامل اللقب) يُعد أكثر الفرق تتويجاً بالدوري المصري بواقع 40 لقباً، يليه غريمه التقليدي الزمالك بـ12 لقباً.