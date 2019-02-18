شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضم ظهير أيسر جديد فى الصيف بعد رحيل فتوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو الزمالك على تدعيم مركز الظهير الأيسر بلاعب جديد، فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ووفقًا لمصدر مطلع بالقلعة البيضاء، أوضح أن إدارة الكرة تنوى استمرار الظهير الصاعد أحمد فتوح، فى فترة الإعارة بسموحة، والتى بدأت منذ يناير الماضى وتمتد لمدة موسم ونصف من أجل تقييمه بشكل كامل؛ لذلك سيبحث الأبيض عن ضم لاعب جديد لتدعيم تلك الجبهة فى فترة الانتقالات المقبلة.

جاء تفكير الزمالك فى ضم ظهير أيسر جديد، فى ظل تواجد بهاء مجدى فقط، كظهير أيسر وحيد فى الفريق حيث يعتمد السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للأبيض، على عبد الله جمعة، صانع ألعاب الفريق بشكل أساسى فى هذا المركز، فيما يشرك بهاء مجدى وفقًا للحاجة له، وأحيانا يتم توظيف محمد عبد السلام، مدافع الفريق الصاعد فى هذا المركز.

تعمل إدارة الكرة بالزمالك فى الوقت الحالى، على متابعة بعض اللاعبين فى الدورى المصرى، للحكم على مستواهم بشكل كامل، حتى تكون إدارة الكرة بالنادى لديها عدد من الأسماء المرشحة فى المراكز المختلفة التى سيتم تدعيم بها صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة، ليتم مناقشتها قبل نهاية الموسم لحسم الصفقات الجديدة مبكرًا.