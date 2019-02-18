شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد السويس وبورسعيد من استضافة دور الـ16 ببطولة افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت اللجنة المنظمة لبطولة أمّم افريقيا 2019 التى تستضيفها مصر علي استبعاد ملعبي بورسعيد والسويس من استضافة مباريات دور الـ16 بالبطولة ، علي أن يتم اقامة المباريات بداية من دور الـ16 علي إستاد القاهرة والدفاع الجوي والإسكندرية والإسماعيلية. تستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا 2019 لكرة القدم خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين. وجاء قرار اللجنة بسبب عدم وجود فنادق كافية ببورسعيد والسويس لذا فضلت اللجنة استبعاد الملعبين بداية من دور الـ16 للبطولة.

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